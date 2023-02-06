Mehmetçik, Malatya'da depremzedeler için çadır kuruyor
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası Malatya'da evlerine giremeyen vatandaşlar için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarınca çadır kurulmaya başlandı.
Malatya
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkımların gerçekleştiği Malatya'da arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında devreye giren TSK'ya bağlı ekipler de depremzedeler için kolları sıvadı. Malatya Millet Bahçesine AFAD tarafından getirilen çadırların kurumu için çalışmalara başlayan Mehmetçik, kurulan çadırları da vatandaşlara teslim etti.
Çadırlarına yerleşen vatandaşlar ise çevrede ateş yakarak soğuktan korunmaya çalıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.