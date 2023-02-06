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AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor Malatya'da Özalper mahallesinde deprem sonrası yıkılan Hayat sitesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
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Mehmetçik, Malatya'da depremzedeler için çadır kuruyor

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası Malatya'da evlerine giremeyen vatandaşlar için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarınca çadır kurulmaya başlandı.

Orhan Yoldaş   | 06.02.2023
Mehmetçik, Malatya'da depremzedeler için çadır kuruyor Fotoğraf: Orhan Yoldaş/AA

Malatya

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkımların gerçekleştiği Malatya'da arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında devreye giren TSK'ya bağlı ekipler de depremzedeler için kolları sıvadı. Malatya Millet Bahçesine AFAD tarafından getirilen çadırların kurumu için çalışmalara başlayan Mehmetçik, kurulan çadırları da vatandaşlara teslim etti.

Çadırlarına yerleşen vatandaşlar ise çevrede ateş yakarak soğuktan korunmaya çalıştı.

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