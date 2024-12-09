Dolar
34.82
Euro
36.86
Altın
2,675.17
ETH/USDT
3,866.90
BTC/USDT
98,707.00
BIST 100
10,257.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Mehmet Akarca, Kamu Başdenetçiliği görevini devraldı

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) seçilen Mehmet Akarca, Şeref Malkoç'tan görevi devraldı.

İsmet Karakaş  | 09.12.2024 - Güncelleme : 09.12.2024
Mehmet Akarca, Kamu Başdenetçiliği görevini devraldı

Ankara

Malkoç'un görev süresinin dolmasının ardından TBMM Genel Kurulunca Kamu Başdenetçisi seçilen Akarca için Kamu Denetçiliği Kurumunda (KDK) devir teslim töreni düzenlendi.

Törende konuşan Malkoç, 8 yıllık görev süresini tamamladığını, Akarca'ya görevini devredeceğini belirtti. KDK'nin Türkiye'nin en genç kurumlarından biri olduğunu vurgulayan Malkoç, "Önemli olan aziz milletimizdir. Önemli olan bu güzel millete faydalı olabilmek, milletin hakkını, hukukunu koruyabilmektir." ifadelerini kullandı.

KDK'nin kararlarına uyma oranının yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çıktığını dile getiren Malkoç, "Bu Avrupa Birliği ortalamasının da üzerinde." bilgisini paylaştı.

"Yeni hedefler koyarak ilerleyeceğiz"

Mehmet Akarca, KDK'nin önemli hak arama mekanizmalarından biri olduğunu, idarenin iş ve eylemlerini denetleyip incelediğini ifade etti.

Vatandaşların hak arama süreçlerini kolaylaştırmak ve kurumsal güveni arttırmak için kararlılıkla çalışacaklarını belirten Akarca, "Kurumumuz gerçekleştirdiği çalışmalarla vatandaşların güvenini kazanmış ve sorunların çözümünde etkin bir üstlenmiştir." diye konuştu.

KDK'nin çok güçlü bir hak arama kurumu haline geldiğini vurgulayan Akarca, şunları kaydetti:

"Kamu Denetçiliği Kurumunun bizden önceki başarılı çalışmalarının üzerine yeni hedefler koyarak ilerlemeye çalışacağız. Hak arama kültürünü yaygınlaştırmak için özellikle gençlerimize, çocuklarımıza ve dezavantajlı gruplarımıza ulaşmaya devam edeceğiz. Üniversitelerde başlatılan ombudsmanlık kulüplerini daha da geliştirerek hak arama bilincini güçlendirecek projelere imza atacağız. Toplumumuzun her kesimine dokunmak amacıyla halkla buluşma toplantılarına ve yerinde halkı dinleme faaliyetlerimize devam edeceğiz. İnsan haklarına duyarlı, hukukun üstünlüğünü esas alan bir yönetim anlayışı için ulusal ve uluslararası platformlarda etkin rol oynamaya devam edeceğiz. Dijitalleşme ve erişilebilirlik alanlarında yenilikçi adımlar atarak başvuru süreçlerini daha hızlı, şeffaf ve kullanıcı dostu haline getireceğiz. Kamu Denetçiliği Kurumu devlet ve millet arasında bir köprü olmaya devam edecektir. Sadece şikayetleri çözmekle kalmayacak, aynı zamanda toplumsal barışın ve güvenin de teminatı olacaktır."

Konuşmanın ardından Malkoç ve Akarca birbirlerine hediye takdiminde bulundu, görev değişimi gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AYM, yardım toplama süresinin sadece bir yıl uzatılabileceğini öngören kuralı iptal etti
Marmara için gök gürültülü sağanak uyarısı
Bakan Bolat, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Haq ile bir araya geldi
Mehmet Akarca, Kamu Başdenetçiliği görevini devraldı
Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın fırtına bekleniyor

Benzer haberler

Mehmet Akarca, Kamu Başdenetçiliği görevini devraldı

Mehmet Akarca, Kamu Başdenetçiliği görevini devraldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet