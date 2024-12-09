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Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın fırtına beklendiğini duyurdu.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 09.12.2024 - Güncelleme : 09.12.2024
Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın fırtına bekleniyor

Ankara

Meteorolojiden yapılan tahmine göre, Ege Denizi'nin kuzey kesimlerinde yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.

Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Yetkililer, 06.00-14.00 saatlerinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle özellikle deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalar konusunda dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

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