Dolar
14.80
Euro
15.63
Altın
1,867.68
ETH/USDT
2,832.80
BTC/USDT
38,772.00
BIST 100
2,430.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Mega yat 'Titan' yakıt ikmali için Fethiye'ye geldi

Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen "Titan", yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Ali Rıza Akkır   | 04.05.2022
Mega yat 'Titan' yakıt ikmali için Fethiye'ye geldi Fotoğraf: Ali Rıza Akkır/AA

Muğla

Cayman Adaları bayraklı, 80 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindeki yat, Fethiye Limanı'na yanaştı. 

Aliağa Rafinerisi'nden tankerle getirilen akaryakıt, karadan ikmal edilmeye başlandı. Mega yata yiyecek ve içecek ikmali de yapıldı.

İçerisinde 30'dan fazla kabin bulunan yatta, spor solunu, güvertede jakuzi, sinema, plaj kulübü ve buna benzer birçok aktivite imkanı olduğu bildirildi.

Mısır'dan gelen yatın, ikmalin ardından limandan ayrılacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ: Güney Afrika'da Omicron'un 2 yeni alt varyantı tespit edildi
Türkiye'de 1193 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 10 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 1344 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 8 kişi hayatını kaybetti
Bilim Kurulu Üyesi Yiyit: Kovid'in şu an geldiği noktayı aslında Omicron varyantı belirledi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 993 bin 735'e çıktı

Benzer haberler

Mega yat 'Titan' yakıt ikmali için Fethiye'ye geldi

Mega yat 'Titan' yakıt ikmali için Fethiye'ye geldi

Köyceğiz'in 'Çandır Mahallesi' eko turizmle ön plana çıkıyor

Muğla'da kaymakamlık bedensel engelli vatandaşa çifte bayram yaşattı

Malta bayraklı kruvaziyer 'Mein Schiff Herz' Marmaris'e geldi

Malta bayraklı kruvaziyer 'Mein Schiff Herz' Marmaris'e geldi
Babadağ'dan bu yıl yaklaşık 200 bin yamaç paraşütü uçuşu bekleniyor

Babadağ'dan bu yıl yaklaşık 200 bin yamaç paraşütü uçuşu bekleniyor
'Tenekeci Durmuş' mesleğin yok olmasından endişe ediyor

'Tenekeci Durmuş' mesleğin yok olmasından endişe ediyor