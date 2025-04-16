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Diyarbakır Mega Sanayi Sitesi’ndeki bir fabrikanın deposunda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
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Mega yat "Golden Odyssey" Marmaris Körfezi'ne demirledi

"Golden Odyssey" isimli mega yat, Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Sabri Kesen  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
Mega yat "Golden Odyssey" Marmaris Körfezi'ne demirledi Fotoğraf: Sabri Kesen/AA

Muğla

Bermuda bayraklı, yaklaşık 124 metre uzunluğundaki dev yat, Marmaris Körfezi'ne demirledi.

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Lüks yat, vatandaşların ve yabancı turistlerin ilgisi çekti.

Birçok konfora sahip olan ve 2015'te yapılan yattaki 16 kabinde 32 misafir konaklayabiliyor. 21 knot seyir hızını çıkabilen yatta, 60 personel görev yapıyor.

Yatta ayrıca yüzme havuzu, kuaför ve güzellik salonu ile doktor muayene odası da bulunuyor.

Öte yandan, Rus iş insanı Roman Abramoviç'in 164 metre uzunluğunda 22 metre genişliğindeki 6 katlı ultra lüks yatı "Eclipse" de Albatros Marina'da demirli kalmaya devam ediyor.

Cayman Adaları bayraklı 90 metrelik "ICE" isimli lüks yat da limanın küçük iskelesinde bağlı bulunuyor.

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