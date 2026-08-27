MEB'in "Liseye Hoş Geldin" kitap seti yayımlandı

Şeyma Güven
27 Ağustos 2026•Güncelleme: 27 Ağustos 2026
Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Liseye Hoş Geldin kitap seti yayımlandı. Hazırladığımız kitap setiyle öğrencilerimizin akademik uyum süreçlerini desteklemeyi, yeni eğitim ortamlarına sosyal açıdan kolay adapte olmalarını ve lise yolculuklarında ihtiyaç duyabilecekleri temel bilgileri edinmelerini amaçlıyoruz. Kitapların hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, liseye başlayacak sevgili öğrencilerime başarılar diliyorum."