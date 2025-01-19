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Gündem

Mavi Vatan-2025 Tatbikatı tamamlandı

Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de aynı anda icra edilen tatbikatta, 90 gemi, 50 hava aracı ve 20 bin personel yer aldı.

Buğrahan Ayhan  | 19.01.2025 - Güncelleme : 19.01.2025
Mavi Vatan-2025 Tatbikatı tamamlandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edilen Mavi Vatan-2025 Tatbikatının tamamlandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mavi Vatan-2025 Tatbikatına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından 7-16 Ocak 2025 tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de aynı anda icra edilen Mavi Vatan-2025 Tatbikatı başarıyla tamamlandı. Tatbikatta, Deniz Kuvvetlerimizin yanı sıra Kara ve Hava Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik Komutanlığından toplam 90 gemi, 50 hava aracı ve 20 bin personel yer aldı."

Paylaşımda, tatbikata ilişkin görüntülere de yer verildi.

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