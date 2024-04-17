Dolar
32.53
Euro
34.60
Altın
2,391.48
ETH/USDT
3,080.70
BTC/USDT
63,378.00
BIST 100
9,655.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor Türkiye’nin yardımlarını Gazze’deki Filistinlilere ulaştırmak için dün Mersin Limanı’ndan yola çıkan 9. İyilik Gemisi’nin Akdeniz açıklarındaki seyri sürüyor
logo
Gündem

Martta yağışlar bir önceki yıla göre yüzde 27 azaldı

Türkiye genelinde mart ayında yağışlar bir önceki yıla göre yüzde 27 azaldı.

Fatma Sevinç Çetin  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
Martta yağışlar bir önceki yıla göre yüzde 27 azaldı

Ankara

AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Mart ayı Alansal Yağış Raporu verilerinden derlediği bilgilere göre, mart ayında yağışlar, geçen yılın altında gerçekleşti.

Türkiye genelinde geçen yıl martta metrekareye 95,5 kilogram yağış düştü. Bu sene aynı dönemde metrekareye düşen yağış miktarı ise 69,5 kilogram oldu.

Ancak Türkiye genelinde mart ayı yağışı, 1991-2020 yıllarını kapsayan yıllar ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Rapora göre, bu sene mart ayındaki yağışlar uzun yıl ortalamasına göre yüzde 14 arttı.

İç Anadolu Bölgesi'nde martta yağışlar, mevsim normali civarında, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgeleri'nde mevsim normalinin altında yağış görüldü.

Akdeniz Bölgesi son 11 yılın en düşük mart ayı yağışını aldı. En fazla artış gösteren bölge ise yüzde 54 ile Doğu Anadolu Bölgesi oldu.

Antalya'nın batısı, Konya'nın güneyi, Isparta, Bilecik çevrelerinde yağışlarda da yer yer yüzde 40'a varan azalma gözlendi.

En az yağışı Kırıkkale aldı

İl geneli yağışlarda en az yağış metrekareye 29 kilogramla Kırıkkale'de, en fazla yağış metrekareye 207,9 kilogramla Şırnak'ta kaydedildi.

Yağışlar, Antalya, Karaman ve Mersin'de ise son 11 yılın en düşük seviyesinde tespit edildi.

Yağışlı gün sayısı martta Türkiye genelinde ortalama 12,8 gün olarak kaydedildi.

Yağışlı gün sayıları, Çanakkale, Balıkesir, Sakarya, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Amasya, Yozgat, Sivas, Kayseri, Tunceli, Elazığ, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde 20-25 gün aralığında, Ege Bölgesi'nin güneyi, Akdeniz Bölgesi'nin ortası ve batısında ise yer yer 10 günün altında gerçekleşti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Düzce'de fırtınanın zarar verdiği yayladaki yapılar eski görünümüne kavuşturulacak
Sivas-İstanbul arasında aktarmasız YHT seferleri 4 Mayıs'ta başlayacak
Türkiye, hafta sonuna kadar çöl tozunun etkisinde kalacak
Adana'da köpek saldırısında yaralanan çocuk taburcu edildi
Engelli ve eski hükümlü vatandaşlara verilen hibe desteği artırıldı

Benzer haberler

Martta yağışlar bir önceki yıla göre yüzde 27 azaldı

Martta yağışlar bir önceki yıla göre yüzde 27 azaldı

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6-10 derece üzerine çıkacak

Yurt genelinde yarından itibaren sıcaklıklar artacak

Yıl sonuna kadar 200 bin deprem konutu hak sahiplerine teslim edilecek

Yıl sonuna kadar 200 bin deprem konutu hak sahiplerine teslim edilecek

Deprem bölgesindeki inşa ve ihya çalışmaları bayram tatilinde de aralıksız sürdü

Deprem bölgesindeki inşa ve ihya çalışmaları bayram tatilinde de aralıksız sürdü
Bakan Özhaseki, Ramazan Bayramı'nı kalıcı konutlarda karşılayan depremzedelerin memnuniyetlerini paylaştı

Bakan Özhaseki, Ramazan Bayramı'nı kalıcı konutlarda karşılayan depremzedelerin memnuniyetlerini paylaştı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet