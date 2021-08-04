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Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, alevlerin Kızkumu sahiline ulaşmaması için yangın söndürme helikopterleri yoğun mesai harcıyor.

Tezcan Ekizler   | 04.08.2021
Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor Fotoğraf: Ömer Evren Atalay / AA

Muğla

Hisarönü Mahallesi'nde başlayarak Orhaniye Mahallesi'nde devam eden orman yangınına, ekipler, havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor.

Bölgede bulunan çok sayıda gönüllü vatandaşın da yangın söndürme çalışmalarına destek verdikleri görüldü.

Rüzgarın da etkisiyle Kızkumu Mahallesi'nde, alevler dağların yüksek noktalarından sahile doğru ilerlemeye başladı.

Yangın söndürme helikopterleri alevleri kontrol altına almak için çalışmalarına devam ederken, çok sayıda itfaiye aracı ve arazöz, Kızkumu Mahallesi'ne yerleştirildi.

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