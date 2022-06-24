Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Muğla
Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda 21 Haziran'da başlayan yangın devam ediyor.
- Bakanlar Soylu ve Kirişci Marmaris'te yangın sahasını gece havadan inceledi
- Marmaris'teki orman yangınının faili, polis ve jandarmanın detaylı çalışması sonucu yakalandı
Gece boyunca alevlere karadan çok sayıda ekip ile müdahale edildi.
Yangının Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi yakınlarına kadar gelmesi üzerine orman ve itfaiye ekipleri, alevlerin önüne geçmek için güvenlik koridoru açtı.
Alevlere, sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan da müdahale edilmeye başlandı.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de bölgeden yangınla mücadeleyi takip ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.