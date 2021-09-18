Dolar
8.65
Euro
10.14
Altın
1,754.65
ETH/USDT
3,470.20
BTC/USDT
48,372.00
BIST 100
1,419.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Sabri Kesen   | 18.09.2021
Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla

Adaağzı Mahallesi Cennet Adası mevkisindeki milli park sahası ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen helikopter, arazözler ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme işçileriyle alevlere müdahale ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 2 bin 624 kişi hayatını kaybetti
Tedavisi yoğun bakımda süren 40 yaşındaki Kovid-19 hastasından 'Aşı olun' çağrısı
Avustralya'da Kovid-19 yasaklarını protesto eden göstericiler polisle çatıştı
Kovid-19 aşılarının geçerli olduğu ülkeler HES uygulamasından görülebilecek
ABD'de düzenlenen panelde, 3'üncü doz aşının yaşlılara uygulanması tavsiyesi

Benzer haberler

Datça'da kum zambaklarını koparanlara 80 bin 365 lira ceza kesilecek

Datça'da kum zambaklarını koparanlara 80 bin 365 lira ceza kesilecek

Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'da hasadına başlanan mor patates verimi ve fiyatıyla üreticiyi sevindirdi

Muğla'da hasadına başlanan mor patates verimi ve fiyatıyla üreticiyi sevindirdi
Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Çam balı üretimi için yanan bölgeleri 'Basra böceği' ile aşılama önerisi

Çam balı üretimi için yanan bölgeleri 'Basra böceği' ile aşılama önerisi