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Manavgat'ta çıkan orman yangınları havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

Elindeki çakmakla yangın çıkarmaya çalışan kişi suçüstü yakalandı.

Fatih Hepokur   | 18.09.2021
Manavgat'ta çıkan orman yangınları havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü Fotoğraf: Fatih Hepokur - Anadolu Ajansı

Antalya

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınları söndürüldü.

Sorgun Mahallesi Sorgun Çamlık bölgesinde 3 ayrı yerde yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen helikopter, arazözler ve işçilerle yapılan müdahaleyle yangınlar büyümeden söndürüldü.

Orman ekipleri, bölgede yaptıkları incelemede, çakmakla yangın çıkarmaya çalışan bir kişiyi suçüstü yakaladı.

Şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.


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