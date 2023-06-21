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Marmaris'te çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki sarp arazide çıkan orman yangını söndürüldü.

Ali Rıza Akkır, Sabri Kesen  | 21.06.2023 - Güncelleme : 21.06.2023
Marmaris'te çıkan orman yangını söndürüldü

Antalya

Çetibeli Mahallesi Balandağı mevkisinde karadan ulaşımın olmadığı noktada henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere, 2 uçak ve 2 helikopterle havadan, arazözler ile yangın söndürme işçileriyle karadan müdahale etti.

Ekiplerin etkin mücadelesiyle söndürülen yangında, 1 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.


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