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Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu gözaltına alındı.

Rauf Maltaş  | 21.06.2023 - Güncelleme : 21.06.2023
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı

Şanlıurfa

Güvenlik güçleri, bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemlerini artırdı.

Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.

Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.

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