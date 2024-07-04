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Marmara'nın doğusu ile Kütahya için sağanak uyarısı

Marmara'nın doğusu ile Kütahya'da yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Merve Yıldızalp  | 04.07.2024 - Güncelleme : 04.07.2024
Marmara'nın doğusu ile Kütahya için sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren İstanbul Anadolu Yakası'nın doğusu, Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya ve Bilecik ile Kütahya çevrelerinde gök gürültülü sağanağın kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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