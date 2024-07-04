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Hakkari'de kardan kapanan üs bölgesinin yolunda çalışmalar sürüyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, yaz mevsiminde yüksek rakımdaki üs bölgesinin karla kaplı yolunu temizliyor.

Ulaş Güven  | 04.07.2024 - Güncelleme : 04.07.2024
Hakkari'de kardan kapanan üs bölgesinin yolunda çalışmalar sürüyor

Hakkari

İlçe Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, İkiyaka Dağları'ndaki Göllerbaşı Üs Bölgesi'nin yolunu açmak için çalışma başlattı.

Kar kalınlığının yer yer 7 metreye ulaştığı bölgede ekipler, bazı noktalarda ekskavatör kullanarak ilerliyor.

3 iş makinesi ve 5 personelle çalışma yürüten ekipler, yolu 10 günde açmayı hedefliyor.

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