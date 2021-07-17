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Marmara'da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması öngörülüyor.

Zeynep Rakipoğlu   | 17.07.2021
Marmara'da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede az bulutlu ve açık hava bekleniyor.

Sabah saatlerinde parçalı bulutlu hava tahmin edilen bölgede, sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.


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