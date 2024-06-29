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Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar uyarısı

Marmara'nın güneyi ile kıyı Ege'de kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 29.06.2024 - Güncelleme : 29.06.2024
Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugünden itibaren, Marmara'nın güneyi ile kıyı Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde yarın gece yarısına kadar etkili olacağı öngörülüyor.

Çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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