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Marmara için gök gürültülü sağanak uyarısı

Marmara Bölgesi için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Fatma Sevinç Çetin  | 09.12.2024 - Güncelleme : 09.12.2024
Marmara için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi genelinde devam eden sağanağın bu gece saatlerinden itibaren Bilecik dışında, çarşamba günü sabah saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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