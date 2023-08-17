Dolar
27.10
Euro
29.48
Altın
1,896.10
ETH/USDT
1,797.40
BTC/USDT
28,585.00
BIST 100
7,735.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü ile SIXT arasında yapılan futbol A takımı ana sponsorluk anlaşmasının imza töreni Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in de katılımıyla Galatasaray Adası'nda gerçekleştiriliyor. Su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde sular altında kalan Gölcük Değirmendere Çınarlık Meydanı'nın son halini canlı yayınla aktarıyor.
logo
Gündem

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler anıldı

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için çeşitli illerde anma programları gerçekleştirildi.

Sıtkı Yıldız, Muhammed Gencebay Gür, Onur Orhan, Sefa Tetik  | 17.08.2023 - Güncelleme : 17.08.2023
Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler anıldı Fotoğraf: Sıtkı Yıldız/AA

İstanbul/Sakarya/Yalova

İstanbul Avcılar'da, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Marmara Caddesi'ndeki deprem anıtı önünde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Avcılar Kent Konseyi Başkanı Turgay Halisçelik, depreme karşı gerekli yasal düzenlemelerin tolerans gösterilmeden yapılması gerektiğini söyledi.

Halisçelik, "Bilim insanlarımız Marmara bölgesinde ciddi bir deprem beklediklerini özellikle son 1 yıldır daha fazla dillendirmeye başladılar. Bu bağlamda tespit edilen tüm riskli binaların bir an önce yıkılarak yerlerine depreme dayanıklı binaların yapılması gerekmektedir. Hiçbir şey insan hayatından değerli değildir." dedi.

Sakarya

Sakarya Büyükşehir Belediyesince Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu.

Program sonunda depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Etkinliğe, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, bazı kurum müdürleri, arama kurtarma görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Kocaeli

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Kavaklı Sahili'ndeki Deprem Anıtı önünde Marmara Depremi'nin 24. yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde, depremin yaşandığı saat olan 03.02'de saygı duruşunda bulunulup, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, gazetecilere, aradan geçen 24 yıla rağmen yaşanan acıların halen canlı ve diri olduğunu söyledi.

"Deprem sonrası günümüzde geleceğe umutla bakan bir Gölcük var" diyen Sezer, "Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 kentimiz de yeniden eski güzel günlerine kavuşacaklar. Geriye bir tek depremde hayatını kaybeden yakınları gelmeyecek. Yapmamız gereken mevzuata uygun, sağlam ve zemine uygun binalar yapmak. Deprem değil sağlam olmayan binaların insanların hayatını kaybetmelerine sebep olduğunu aklımızdan çıkartmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Yalova

Deprem Anıtı'nda stantların gezilmesiyle başlayan program, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan katılımcıların sahildeki Deprem Anıtı'na kadar "sessiz yürüyüş"ü ile devam etti.

Depremde hayatını kaybedenlerin isimleri yazılı mermer blokların bulunduğu anıta karanfil bırakan katılımcılar, deprem günü çekilen fotoğrafların yer aldığı sergiyi ve salonları gezdi.

Sinevizyon gösterisinin sunulduğu program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan Mevlid-i Şerif'in ardından deprem saati olan 03.02'de duaların edilmesiyle son buldu.

Alanda kurulan stantlarda Yalova Belediyesi tarafından vatandaşlara çorba ve helva ikramı yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yapı denetimiyle 1 milyona yakın bina depreme karşı güvence altına alındı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki: Şehirlerimizi bir an evvel afetlere dirençli hale getireceğiz
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı 2 terörist Suriye sınırında yakalandı
Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Deprem yakın zamanda gerçekleşirse Marmara Denizi'ne kıyısı olan tüm iller etkilenir
Eminönü'nde İETT otobüsü denize düştü

Benzer haberler

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler anıldı

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler anıldı

Sakarya'da "3 gün boyunca dalgalı denize girmeyin" uyarısı

Ani'nin fethinin 959'uncu yıl dönümü kutlandı

Kocaeli, Sakarya ve Zonguldak'ta denize girmek yasaklandı

Kocaeli, Sakarya ve Zonguldak'ta denize girmek yasaklandı
Sakarya'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 60 kişi hastaneye başvurdu

Sakarya'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 60 kişi hastaneye başvurdu
Sakarya'da denize girmek yasaklandı

Sakarya'da denize girmek yasaklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet