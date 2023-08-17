Dolar
27.10
Euro
29.48
Altın
1,895.80
ETH/USDT
1,797.40
BTC/USDT
28,588.00
BIST 100
7,736.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü ile SIXT arasında yapılan futbol A takımı ana sponsorluk anlaşmasının imza töreni Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in de katılımıyla Galatasaray Adası'nda gerçekleştiriliyor. Su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde sular altında kalan Gölcük Değirmendere Çınarlık Meydanı'nın son halini canlı yayınla aktarıyor.
logo
Gündem

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Önal: Azerbaycan ile Ermenistan barış görüşmelerini güçlü bir şekilde destekliyoruz

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, Türkiye'nin, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmelerini "güçlü bir şekilde desteklemeye devam ettiğini" söyledi.

Mücahit Oktay  | 17.08.2023 - Güncelleme : 17.08.2023
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Önal: Azerbaycan ile Ermenistan barış görüşmelerini güçlü bir şekilde destekliyoruz

Birleşmiş Milletler

Önal, Ermenistan'ın, Laçın Yolu'nun insani yardımların ulaşımına kapatıldığı iddiasını taşıdığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) konuştu.

Türk Büyükelçi, "Bölgede kapsamlı barış, istikrar ve işbirliği için tarihi bir fırsat olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla Ermenistan ile tam bir normalleşme sürecine olan bağlılığımızı ifade ettik ve bu yönde adımlar attık. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmelerini güçlü bir şekilde desteklemeye devam ediyoruz." dedi.

Bölgesel normalleşmenin ancak diyalog ve iyi niyetle sağlanabileceğini ifade eden Önal, Ermenistan'ın Laçın Yolu'na ilişkin siyasi amaçlı iddialarını dile getirmek için BMGK de dahil olmak üzere uluslararası platformları kullanma girişimlerinden Türkiye'nin duyduğu endişeyi dile getirdi.

Sedat Önal, her şeyden önce, Azerbaycan'ın meşru kaygılarının dikkate alınması ve doğal egemenlik haklarına saygı gösterilmesi gereğine değinerek, Azerbaycan'ın, Laçın Yolu'nun silahlı gruplara ikmal amacıyla kötüye kullanılması ve Karabağ'da yasa dışı maden işletilmesi konusundaki uzun süreli kaygılarına dikkati çekti.

Önal, "Ancak bu endişeler ve hassasiyetler dikkate alınmamış ve Azerbaycan, egemenlik hakları çerçevesinde uygun gördüğü şekilde kendi topraklarında önlemler almak zorunda hissetmiştir.
Azerbaycan'ın bu tedbirler uygulanırken insani mülahazaları gözetmeye özen gösterdiğini biliyoruz." dedi.

Laçın Yolu üzerinden tıbbi tahliyelerin mümkün olduğunu belirten Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi, Azerbaycan'ın, Karabağ'da ikamet eden Ermenilerin ihtiyaçlarını karşılamak için Ağdam-Hankendi yolunu tahsis ettiğini ancak samimi çabalarının karşılık bulmadığını kaydetti.

Azerbaycan iddiaları kategorik olarak reddetti

Azerbaycan'ın BM nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Yaşar Aliyev, Ermenistan'ın Laçın Yolu'yla ilgili ortaya attığı iddiaların "asılsız ve mesnetsiz" olduğunu, tüm iddiaları kategorik olarak reddettiğini belirtti.

Aliyev, Ermenistan'ın bu girişimini, Azerbaycan'ın "egemenliğini ve toprak bütünlüğünü baltalamaya yönelik provokatif ve sorumsuz siyasi kampanya" olarak niteledi.

Ermenistan'ın, uluslararası toplumu manipüle etmeye çalıştığını söyleyen Aliyev, Laçın Koridoru'nun zaten kısa süre önce açıldığı bilgisini paylaştı.

Bölgedeki sorunun 30 yılı aşkın geçmişine vurgu yapan Azerbaycan Büyükelçisi, Ermenistan'ın son yapılan savaş sonrası, Bakü merkezli Kızılhaç'ın insani yardımının bölgeye ulaşmasını reddettiğini hatırlatarak iddialarıyla ilgili çelişkiye dikkati çekti.

Yaşar Aliyev ayrıca, Dağlık Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni vatandaşların sosyal medyada yaptığı, düğün, doğum günü gibi yemekli kutlamaların görsellerini Güvenlik Konseyi üyelerine göstererek bölge halkının, "iddiaların aksine mutlu bir hayat sürdüğünü, açlık çekmediğini" ifade etti.

Laçın Yolu tartışması

Azerbaycan, Karabağ'da yaşayan Ermenilerin Ermenistan'a gidiş gelişlerde kullandıkları Laçın-Hankendi yoluna, sınır muhafızlarına Ermenistan'dan ateş açılması ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü araçlarıyla kaçak eşya taşınmasını gerekçe göstererek bir süredir kısıtlama uygulamış, siviller için açık olan güzergahta ağır vasıtaların geçişine müsaade etmemişti.

Egemen olduğu topraklara kendisiyle daha önceden konuşulmayan sevkiyata müsaade etmeyeceğini belirten Bakü yönetimi, Karabağ'daki Ermeni nüfusa sevkiyatlar için Ağdam-Hankendi yolunu önermişti.

Ermenistan'ın BM Büyükelçisi Mher Margarian Güvenlik Konseyine yazdığı mektupta Dağlık Karabağ halkının "tam teşekküllü bir insani felaketin eşiğinde" olduğunu iddia ederek toplantı talep etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yapı denetimiyle 1 milyona yakın bina depreme karşı güvence altına alındı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki: Şehirlerimizi bir an evvel afetlere dirençli hale getireceğiz
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı 2 terörist Suriye sınırında yakalandı
Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Deprem yakın zamanda gerçekleşirse Marmara Denizi'ne kıyısı olan tüm iller etkilenir
Eminönü'nde İETT otobüsü denize düştü

Benzer haberler

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Önal: Azerbaycan ile Ermenistan barış görüşmelerini güçlü bir şekilde destekliyoruz

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Önal: Azerbaycan ile Ermenistan barış görüşmelerini güçlü bir şekilde destekliyoruz

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet