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Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürüyor

Marmara Denizi'nde poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Mesut Karaduman   | 08.09.2021
Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürüyor

Tekirdağ

Tekirdağ'da hızı saatte 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Süleymanpaşa sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ile tanker, bekleyişini sürdürüyor.

Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle 3 gündür ava çıkamayan balıkçılar, bugün de denize açılamadı.

Hava sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın gün boyu etkili olması bekleniyor.

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