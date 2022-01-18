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Marmara Denizi'nde lodos etkisini kaybetti

Marmara Denizi'nde lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Mesut Karaduman   | 18.01.2022
Marmara Denizi'nde lodos etkisini kaybetti

Tekirdağ

Bölgede 2 gündür hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodosun etkisini kaybetmesi üzerine, Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, rotalarına devam etti.

Lodos nedeniyle balığa çıkamayan küçük tekne balıkçıları bugün denize açılacak.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte havanın az bulutlu geçmesi bekleniyor.

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