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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde öğrenci servislerinin çarpışması sonucu 27 öğrenci hafif yaralandı.-VTR
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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden Çifçi: Yaz, kış, soğuk, pandemi demeden mücadelemize devam ediyoruz

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, kar yağışına rağmen evlatları için mücadele ediyor.

Ahmet Kaplan   | 18.01.2022
Diyarbakır annelerinden Çifçi: Yaz, kış, soğuk, pandemi demeden mücadelemize devam ediyoruz Fotoğraf: Ahmet Kaplan - AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 869'uncu gününde sürüyor.

Kar yağışına ve soğuk havaya rağmen ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren annelerden Necibe Çifçi, oğlu Rojhat için eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

Çifçi, çocuklarının yolunu gözlediklerini dile getirerek, "Yaz, kış, soğuk, pandemi demeden mücadelemize devam ediyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle benim, bütün anne, babaların evlatları geri dönecek." dedi.

"Evlat acısı olmasaydı kimse bizi karın, yağmurun altında tutamazdı." diyen Çifçi, HDP ile terör örgütü PKK'ya tepkisini dile getirdi.

Tek isteklerinin evlatlarına kavuşmak olduğunu anlatan Çifçi, "Yeter artık evlatlarımızı ersinler. Eylemimizde sonuna kadar kararlıyız. Evlatlarımız bize verilmeden buradan kalkmayacağız." diye konuştu.

Çifçi, oğluna güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısı yaptı.

"Anne ve babalar olarak yılmayacağız"

Oğlu Özkan için eylem yapan baba Süleyman Aydın da anne ve babalar olarak kar altında nöbetlerini sürdürdüklerini aktardı.

Aydın, "Hepimizin tek bir amacı var, evlatlarımızı istiyoruz. Anne ve babalar olarak yılmayacağız, sonuna kadar evlatlarımızın yolunu gözleyeceğiz. Yoğun kar altında bile mücadelemiz devam ediyor. Evlatlarımız gelinceye kadar bu mücadelemiz devam edecek." diye konuştu.

Oğluna seslenen Aydın, "Devletimizin şefkatli kollarına teslim olun. Artık bu hasretlik bitsin." ifadelerini kullandı.

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