Dolar
38.42
Euro
43.76
Altın
3,294.27
ETH/USDT
1,794.80
BTC/USDT
95,059.00
BIST 100
9,432.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Marmara Denizi'nde art arda depremler meydana geldi

Marmara Denizi'nde saat 20.33'te 4,3 büyüklüğünde, daha sonra 3,5 ve 3,7 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 25.04.2025 - Güncelleme : 25.04.2025
Marmara Denizi'nde art arda depremler meydana geldi

Ankara

Marmara Denizi Silivri açıklarında 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 17,82 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin yerin 7,01 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Marmara Denizi'nde 3,5 ve 3,7 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

Saat 21.06'da 3,5 büyüklüğündeki deprem merkez üssü Marmara Denizi'nde İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 17,56 kilometre uzaklıkta, yerin 15,23 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Marmara Denizi'nde 21.07'de meydana gelen 3,7 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssünün ise Büyükçekmece'ye 19,88 kilometre uzaklıkta ve 7,2 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

4,3'lük artçı sarsıntı sonrası vatandaşlar sokaklara indi

Bahçelievler, Küçükçekmece, Sultangazi, Arnavutköy, Büyükçekmece, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde çok sayıda kişi endişeyle ev ve iş yerlerinden dışarıya çıktı.

İkitelli Mehmet Akif Mahallesi'nde bazı vatandaşlar evlerinden battaniyelerini alarak çevredeki parklara giderken, kimileri ise evlerinin önünde kaldırımlarda beklemeyi tercih etti.

Deprem nedeniyle Beylikdüzü'nde ailesiyle birlikte bulunduğu evden dışarıya çıkan Diyar Yılmaz, "Birden oldu. Beş saniye kadar sürdü. Annem, babam ve kız kardeşimle hemen aşağıya indik." dedi.

Küçükçekmece'de oturan Abdullah Yaşar ise "Dükkanda çay içerken hafif bir sarsıntı hissettik. Sonra dışarı çıktık." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 17 şüpheli yakalandı
Suriye'de görev yapacak özel harekat polisleri dualarla uğurlandı
Marmara Denizi'nde art arda depremler meydana geldi
Kartal'da kontrolden çıkan otomobil istinat duvarıyla inşaat arasında asılı kaldı
Eyüpsultan'da taksiciyi darbeden İngiliz boksör tutuklandı

Benzer haberler

Marmara Denizi'nde art arda depremler meydana geldi

Marmara Denizi'nde art arda depremler meydana geldi

Türk Kızılay, Nurdağı'ndaki konteyner kentte "100. Yıl Kütüphanesi" açtı

Ekvador'da 6,3 büyüklüğünde deprem

Hataylı esnaf deprem sırasında uyanmasını sağlayan köpeğini yanından ayırmıyor

Hataylı esnaf deprem sırasında uyanmasını sağlayan köpeğini yanından ayırmıyor
İstanbul'da deprem endişesi yaşayan bazı vatandaşlar, millet bahçeleri ve parklarda kalmayı sürdürüyor

İstanbul'da deprem endişesi yaşayan bazı vatandaşlar, millet bahçeleri ve parklarda kalmayı sürdürüyor
Dedelerinin evlerine çelik konstrüksiyondan yaptığı deprem sığınağı sayesinde güvende hissediyorlar

Dedelerinin evlerine çelik konstrüksiyondan yaptığı deprem sığınağı sayesinde güvende hissediyorlar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet