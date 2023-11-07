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Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde, Balıkesir açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 07.11.2023 - Güncelleme : 07.11.2023
Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Balıkesir'in 3,1 kilometre açıklarında saat 23.05'de meydana gelen depremin, 4,3 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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