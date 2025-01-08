Dolar
35.35
Euro
36.41
Altın
2,666.40
ETH/USDT
3,338.80
BTC/USDT
95,063.00
BIST 100
9,890.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Kupası'na katılım, transfer planlamaları ve güncel gelişmelere ilişkin Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

Marmara Denizi'nde 2 günde 161 "kirlilikle mücadele" denetimi yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilde eş zamanlı olarak denetim ve izleme çalışması başlatıldığını, 2 günde 161 denetim yapıldığını bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 08.01.2025 - Güncelleme : 08.01.2025
Marmara Denizi'nde 2 günde 161 "kirlilikle mücadele" denetimi yapıldı Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilde eş zamanlı denetim ve izleme çalışması başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, 2 günde 161 denetim gerçekleştirildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Kurulu kapasitesi 5 bin metreküp üzerinde olan 146 atık arıtma tesisindeki kirleticileri sürekli izleme merkezlerinden online olarak takip ediyoruz. Bin metreküpün üzerinde atık su deşarjı olan işletmeleri sürekli izleme merkezi kapsamına aldık. Denetim kapsamına alınan tesislerin çıkışlarından, gerekli analizleri yapılmak üzere atık su numuneleri topladık. İzleme ve denetim çalışmalarımızı düzenli olarak sürdüreceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmara Denizi'nde 2 günde 161 "kirlilikle mücadele" denetimi yapıldı
Osmaniye'de depremde yıkılan apartmanla ilgili 4 sanığa 21'er yıl hapis
Rize'de iki PTT çalışanını silahla öldüren zanlı tutuklandı
Rize'de silahlı saldırıda öldürülen iki PTT çalışanının cenazeleri defnedildi
İzmir'de belediye çalışanlarının eylemi nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu

Benzer haberler

Marmara Denizi'nde 2 günde 161 "kirlilikle mücadele" denetimi yapıldı

Marmara Denizi'nde 2 günde 161 "kirlilikle mücadele" denetimi yapıldı

Marmara Denizi'nde müsilaj tehlikesi devam ediyor

TSE, 2024'te 4 bin 500 uygunsuz ürünün ülkeye girişini engelledi

Bakan Kurum: 22 eylemden oluşan Marmara Denizi Eylem Planı'mızı açıkladık

Bakan Kurum: 22 eylemden oluşan Marmara Denizi Eylem Planı'mızı açıkladık
Mehmet Akif İnan Ödülleri sahiplerini buldu

Mehmet Akif İnan Ödülleri sahiplerini buldu
Denetimlerde tespit edilen vergi kaybı ve bunlar için kesilen cezada rekor kırıldı

Denetimlerde tespit edilen vergi kaybı ve bunlar için kesilen cezada rekor kırıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet