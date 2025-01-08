Marmara Denizi'nde 2 günde 161 "kirlilikle mücadele" denetimi yapıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilde eş zamanlı olarak denetim ve izleme çalışması başlatıldığını, 2 günde 161 denetim yapıldığını bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilde eş zamanlı denetim ve izleme çalışması başlatıldığı ifade edildi.
Bakanlığımız ekiplerince Marmara Denizi’ne kıyısı olan 7 ilimizde eş zamanlı olarak denetim ve izleme çalışmaları başlattık. 2 günde 161 denetim gerçekleştirdik.— T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) January 8, 2025
Kurulu kapasitesi 5 bin m³ üzerinde olan 146 atık arıtma tesisindeki kirleticileri sürekli izleme merkezlerinden… pic.twitter.com/C54wTLt7Yr
Açıklamada, 2 günde 161 denetim gerçekleştirildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:
"Kurulu kapasitesi 5 bin metreküp üzerinde olan 146 atık arıtma tesisindeki kirleticileri sürekli izleme merkezlerinden online olarak takip ediyoruz. Bin metreküpün üzerinde atık su deşarjı olan işletmeleri sürekli izleme merkezi kapsamına aldık. Denetim kapsamına alınan tesislerin çıkışlarından, gerekli analizleri yapılmak üzere atık su numuneleri topladık. İzleme ve denetim çalışmalarımızı düzenli olarak sürdüreceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.