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Marmara Denizi için fırtına uyarısı

Marmara Denizi için kısa süreli fırtına uyarısı yapıldı.

Kübra Ağaçyetiştiren  | 18.08.2023 - Güncelleme : 18.08.2023
Marmara Denizi için fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

Aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanmaması için tedbirli olunması istendi.

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