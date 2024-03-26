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Mardin'de sağanak nedeniyle çöken yoldaki 2 araç zarar gördü

Mardin'in Artuklu ilçesinde sağanak nedeniyle çöken yoldaki 2 araçta hasar oluştu.

Halil İbrahim Sincar, Abdurrahman Binay  | 26.03.2024 - Güncelleme : 26.03.2024
Mardin'de sağanak nedeniyle çöken yoldaki 2 araç zarar gördü

Mardin/Siirt

Kentte dün başlayan ve etkisini sürdüren sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Aşırı yağış nedeniyle merkez ilçeye bağlı Gül Mahallesi Birinci Cadde Üçyol mevkisinde yolda çökme meydana geldi.

Çöken yolda park halinde olan otomobil ve hafif ticari araç, metruk bir evin içine düştü.

Araçlarda hasar oluşurken, polis ekiplerince yol trafiğe kapatıldı.​​​​​​​

Siirt Kurtalan'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle bazı evleri su bastı.

İlçede Tekel Mahallesi'nde hayatı olumsuz etkileyen sağanakta, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı evleri su bastı.

Kurtalan Belediyesi, karayolları, jandarma ve polis ekipleri mahallede önlem aldı.

Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Samet Serin, ilçenin altyapı sorununun olmadığını, Tekel Mahallesi'nde meydana gelen su baskınına kara yolları güzergahındaki bir menfezin tıkanmasının neden olduğunu belirtti.

Ekiplerin menfezin açılması için çalışma başlattığını aktaran Serin, menfezin açılmasıyla suyun tahliye edilmeye başlandığını kaydetti.

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