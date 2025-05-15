Mardin'de dolu ve sağanak etkili oldu
Mardin'in Savur ilçesinde dolu ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Mardin
İlçede etkili olan dolu yerini sağanağa bıraktı. Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda ulaşım aksadı.
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Sürücüler trafikte ilerlemekte, yayalar ise yürümekte güçlük çekti.
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