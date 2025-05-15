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Mardin'de dolu ve sağanak etkili oldu

Mardin'in Savur ilçesinde dolu ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Selahattin Erol  | 15.05.2025 - Güncelleme : 15.05.2025
Mardin'de dolu ve sağanak etkili oldu Fotoğraf: Selahattin Erol/AA

Mardin

İlçede etkili olan dolu yerini sağanağa bıraktı. Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda ulaşım aksadı.

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