Dolar
18.97
Euro
20.18
Altın
1,867.46
ETH/USDT
1,454.70
BTC/USDT
20,372.00
BIST 100
5,384.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Mardin'de 3 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'de "Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen Operasyonu"nda 3 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Ahmet Sertan Usul  | 12.03.2023 - Güncelleme : 12.03.2023
Mardin'de 3 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığının koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığının sevk ve idaresinde dün "Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen Operasyonu" başlatıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesi Ömeryan-Bagok bölgesinde jandarma özel harekat ve jandarma komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonda arazi arama taraması esnasında PKK/KCK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 örgüt mensubu silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teslim olmadılar, şimdi sarı torbadalar. Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen Operasyonu'nda, Mardin Nusaybin Ömeryan Bagok bölgesinde 3 terörist etkisiz. Kahraman jandarmamıza tebrikler." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Şentop 12 Mart Muhtırası'nın 52. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı
Bozcaada'ya yarınki feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle yapılamayacak
Katar'dan İskenderun'a 522 yaşam konteyneri daha geldi
Süheyla Sultan gemisi İskenderun'da depremzedeleri ağırlamaya başladı
Antalya'da konaklayan depremzedelere moral gezisi düzenlendi

Benzer haberler

Mardin'de 3 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'de 3 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kırmızı kategoride aranan terörist Hamiyet Yalçınkaya etkisiz hale getirildi

"Eren Abluka Sonbahar Kış- 26 Operasyonu"nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Mardin'in tarihi dokusunu bozan 5 katlı betonarme binanın yıkımına başlandı

Mardin'in tarihi dokusunu bozan 5 katlı betonarme binanın yıkımına başlandı
İstanbul ve Ankara'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı

İstanbul ve Ankara'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı
Mardin'de PKK'lı teröristlerce 36 yıl önce şehit edilen 8 kişi törenle anıldı

Mardin'de PKK'lı teröristlerce 36 yıl önce şehit edilen 8 kişi törenle anıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet