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Manisa'nın Salihli ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor

Manisa'nın Salihli ilçesinde dün ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Ahmet Bayram  | 11.08.2024 - Güncelleme : 11.08.2024
Manisa'nın Salihli ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor Fotoğraf: Onay Ozan/AA

Manisa

Çelikli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, gece boyunca kara ekipleri ile 2 gece görüşlü helikopter müdahale etti.

Havanın aydınlanmasının ardından diğer hava araçları da söndürme çalışmalarına dahil edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Salihli ilçesinde dün saat 14.40 sıralarında ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle yayılmıştı.

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