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Bakan Kurum: Bozkurt'u ayağa kaldırdık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 11 Ağustos 2021'de sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini ayağa kaldırdıklarını, evleri, dükkanları, caddeleri yeniden inşa ettiklerini belirtti.

Mehmet Tosun  | 11.08.2024 - Güncelleme : 11.08.2024
Bakan Kurum: Bozkurt'u ayağa kaldırdık

Ankara

Bozkurt'un son halinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Kurum, yaşanan büyük felakette bütün ilçenin tahrip olduğunu hatırlattı.

Kurum, o gün Bozkurtlu vatandaşlara, "Sizi yalnız bırakmayacağız, bize güvenin" dediklerini anımsatarak, "Sözümüzü tuttuk. Bozkurt'u ayağa kaldırdık. Evleri, dükkanları, caddeleri yeniden inşa ettik. Allah milletimize bu felaketleri bir daha yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle 5 etapta yürütülen çalışmalar sonucunda, bölgede yatay ve yöresel mimariye uygun konutlar inşa edildiği kaydedildi.

Kastamonu genelinde 934 konut, 127 dükkan ve 40 köy evinin yapımının tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiği aktarılan açıklamada, bir millet bahçesinin de kente kazandırıldığı bildirildi.

Bartın ve Sinop da ayağa kaldırıldı

Konutlardan 649'unun afetten en çok etkilenen Bozkurt ilçesinde yapıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, ilçede 52 iş yeri, sanayi sitesi, dükkanlar, meydan, pazar yeri ve millet kıraathanesinin yeniden inşa edildiği belirtildi.

Açıklamada, Bartın'da hasar gören yerlerin yeniden ayağa kaldırıldığı, Sinop'un Ayancık ilçesinde selden etkilenen bölgelerde güvenli konutlar ve bir sanayi sitesi kurulduğu ifade edildi.

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