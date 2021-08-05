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Manisa'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan yangında 2 dönüm zeytinlik alan zarar gördü.

Kamil Altıparmak   | 05.08.2021
Manisa'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Kamil Altıparmak/AA

Manisa

Alınan bilgiye göre, Börtlüce Mahallesi Mektepli mevkisinde zeytinlik alanda yangın çıktı.

Yangını fark eden İbrahim Ergül'ün durumu itfaiye ve jandarmaya bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangına, arazöz, su tankeriyle, itfaiye ekipleri, 6 orman işletme şefliği personeli, jandarma ve vatandaşlar müdahale etti.

Ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangında 2 dönüm zeytinlik zarar gördü.

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