Manisa'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü
Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan yangında 2 dönüm zeytinlik alan zarar gördü.
Manisa
Alınan bilgiye göre, Börtlüce Mahallesi Mektepli mevkisinde zeytinlik alanda yangın çıktı.
Yangını fark eden İbrahim Ergül'ün durumu itfaiye ve jandarmaya bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Yangına, arazöz, su tankeriyle, itfaiye ekipleri, 6 orman işletme şefliği personeli, jandarma ve vatandaşlar müdahale etti.
Ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangında 2 dönüm zeytinlik zarar gördü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.