Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Hatay
Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde Dörtyol Kuzuculu mevkisinde orman yangını çıktığı hatırlatıldı.
Yangının, Vali Rahmi Doğan koordinesinde ekiplerin üstün gayreti sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.