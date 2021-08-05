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Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Lale Köklü Karagöz,Burak Milli   | 05.08.2021
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Fotoğraf: Burak Milli/AA

Hatay

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde Dörtyol Kuzuculu mevkisinde orman yangını çıktığı hatırlatıldı.

Yangının, Vali Rahmi Doğan koordinesinde ekiplerin üstün gayreti sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

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