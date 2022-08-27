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Manisa'da kurutmaya bırakılan üzümler sel sularına kapıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde kurutmaya bırakılan üzümler, etkili olan şiddetli sağanak sonrası oluşan taşkın ve sel sularına kapıldı.

Nurullah Kalay   | 27.08.2022
Manisa'da kurutmaya bırakılan üzümler sel sularına kapıldı

Manisa

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Mersindere ve Kapancı Mahalleleri başta olmak üzere bazı kırsal mahallelerde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle, bağlarda ve sergi alanlarında kurutmaya bırakılan çekirdeksiz üzümler suya kapıldı.

Çiftçiler, suya kapılan üzümleri dere yataklarından kurtarmaya çalıştı.

Renk kaybının yaşandığı gözlemlenen üzümlerde, rekolte kaybının da olduğu bildirildi.

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