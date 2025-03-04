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Manisa'da iki işçi servisinin çarpıştığı kazada 19 kişi yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki işçi servisinin çarpışması sonucu yaralanan 19 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ahmet Bayram  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Manisa'da iki işçi servisinin çarpıştığı kazada 19 kişi yaralandı Fotoğraf: Ahmet Bayram/AA

Manisa

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalara işçi taşıyan Mevlüt Ç.'nin idaresindeki 45 J 5875 plakalı minibüs, kavşakta, Hüsnü Ö.'nün kullandığı 45 J 1143 plakalı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerle 17 işçi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde iki minibüsün, sokakların kesiştiği kavşakta çarpışması ve araçların savrulması yer alıyor.


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