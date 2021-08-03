Euro
9.93
Dolar
8.35
BIST 100
1,399.65
Altın
1,813.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Manisa'da çıkan orman yangınında 10 dönüm alan zarar gördü

Manisa’nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Nurullah Kalay   | 03.08.2021
Manisa'da çıkan orman yangınında 10 dönüm alan zarar gördü Fotoğraf: Nurullah Kalay/AA

Manisa

Cephanelik mevkisindeki yangına 2 arazöz, 15 yer ekibi, bir su tankeri, bir ilk müdahale aracı ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 10 dönüm alanda etkili olan yangın bir saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

Dumandan etkilenen 3 kişiye olay yerinde müdahale edildi.

Soğutma çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KKTC'de aşısız kişilerin PCR testleri ücretli olacak
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Kovid-19 salgınıyla ilgili harcamalar küresel cari işlemler dengesizliklerini artırdı
ABD'de yapılan araştırmaya göre tam aşılı kişilerin yüzde 1'inden azı Kovid-19'a yakalandı
Kovid-19 vakalarının en çok arttığı illerden Ağrı'da sağlık ekiplerinin aşı seferberliği sürüyor

Benzer haberler

Manisa'da çıkan orman yangınında 10 dönüm alan zarar gördü

Manisa'da çıkan orman yangınında 10 dönüm alan zarar gördü

Kuzey Makedonya'da orman yangını

Orman Genel Müdürü Karacabey: 6 günde 144 yangın çıktı, 134'ü kontrol altında

Marmaris'te orman yangınında görevli Azerbaycanlı itfaiyecilerin Türk bayrağı duyarlılığı

Marmaris'te orman yangınında görevli Azerbaycanlı itfaiyecilerin Türk bayrağı duyarlılığı
Milas'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Milas'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor