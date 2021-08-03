TSK, pek çok bölgede yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına destek vermeyi sürdürüyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin pek çok bölgede yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına destek vermeyi sürdürdüğünü bildirdi.
Ankara
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 400'den fazla Mehmetçiğin, 3 insansız hava aracı, 4 helikopter, 2 çıkarma gemisi, 50'den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinasıyla görev yaptığı belirtildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, pek çok bölgede yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına desteği sürdürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 2, 2021
400’den fazla Mehmetçik;
3 İHA
4 helikopter
2 çıkarma gemisi
50’den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinasıyla görev yapıyor. TSK verilecek her türlü ilave göreve hazırdır. pic.twitter.com/LLxxDI3fHf
Paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin verilecek her türlü ilave göreve de hazır olduğu vurgulandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.