Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.
Manisa
Çobanisa Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor https://t.co/5W80cMdaSs pic.twitter.com/5TkuRonjM8— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 13, 2024
Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 8 helikopter, 20 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer, 3 yer ekibi ile jandarma, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.
Öte yandan 320 personelin görev aldığı belirtilen bölgede, çalışmalar devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.