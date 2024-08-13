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Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Ahmet Bayram  | 13.08.2024 - Güncelleme : 13.08.2024
Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Fotoğraf: Ahmet Bayram/AA

Manisa

Çobanisa Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 8 helikopter, 20 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer, 3 yer ekibi ile jandarma, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Öte yandan 320 personelin görev aldığı belirtilen bölgede, çalışmalar devam ediyor.

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