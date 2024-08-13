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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Gazze'de "soykırıma dur de" çağrısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik yıkıcı saldırılarına ilişkin, "Soykırıma dur de." çağrısında bulundu.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 13.08.2024 - Güncelleme : 13.08.2024
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Gazze'de "soykırıma dur de" çağrısı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "312 gündür soykırım devam ediyor." ifadesini kullandı.

Çocukların, yaşlıların, kadınların öldürüldüğünü belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İnsanlık, tüm insanlığın gözleri önünde öldürülüyor. Gazze'de 312 gündür devam eden soykırım, işgalci İsrail'in ve onları destekleyenlerin utançları olacak. Sonsuza dek. Biz, Filistinli kardeşlerimizin, mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Soykırıma dur de."

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