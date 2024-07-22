Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Manisa
Seyitli Barajı mevkisinde henüz belirlenemeyen sebeple orman yangını çıktı. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 3 helikopter, 11 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 dozer ve 3 yer ekibi ile müdahale edildi.
Kontrol altına yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.