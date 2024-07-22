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Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Meriç Ürer  | 22.07.2024 - Güncelleme : 22.07.2024
Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Manisa

Seyitli Barajı mevkisinde henüz belirlenemeyen sebeple orman yangını çıktı. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 3 helikopter, 11 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 dozer ve 3 yer ekibi ile müdahale edildi.

Kontrol altına yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

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