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Manavgat'ta şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Mustafa Taş, Süleyman Elçin  | 24.12.2024 - Güncelleme : 24.12.2024
Manavgat'ta şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu Fotoğraf: Mustafa Taş/AA

Antalya

Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkisini sürdüren yağış nedeniyle su kanalları taştı.

Milli Egemenlik, Aydınevler, Sarılar, Hatıplar mahallelerindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, çok sayıda araç yolda kaldı.

Çeltikçi Mahallesi'ndeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Belediye ekipleri su baskını oluşan bölgelerde çalışma başlattı.

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