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Manavgat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangına, 2 uçak, 1 helikopter, 6 arazöz, 3 su tankeri ve 2 itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Fatih Hepokur  | 16.07.2023 - Güncelleme : 16.07.2023
Manavgat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya

Kısalar Mahallesi Perakende mevkisinde ormanlık alanda duman görülmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Manavgat ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 2 uçak, 1 helikopterle havadan, 6 arazöz, 3 su tankeri ve 2 itfaiye aracıyla karadan müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.

Soğutma çalışmaları sürdürülüyor.


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