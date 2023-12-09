Dolar
28.97
Euro
31.19
Altın
2,004.16
ETH/USDT
2,355.00
BTC/USDT
44,004.00
BIST 100
7,913.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Malatya'da sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor

Malatya'da dün akşamdan bu yana etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Orhan Yoldaş  | 09.12.2023 - Güncelleme : 09.12.2023
Malatya'da sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor

Malatya

Kentte aralıklarla etkisini sürdüren yağış nedeniyle bazı cadde ve yollar suyla kaplandı.

Doğanşehir ilçesinde sağanak nedeniyle Sürgü çayı taştı, tarım arazileri su altında kaldı.

Gövdeli Mahallesi'nde derenin taşması sonucu zarar gören köprü belediye ekiplerince onarıldı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, "İlçemizde yoğun olarak devam eden yağış, birçok mahallemizde sele neden olmuş durumdadır. Tüm ekiplerimizle sahada olup, mağduriyetleri gidermek için belediye olarak yoğun olarak çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TRT World Forum'da "Bölünmüş/Birleşmiş Milletler: Etkin Çok Taraflılık İçin Çalışmak" oturumu yapıldı
"İnsanlık İçin Kayıt Altında" programı tanıtıldı
Bakan Uraloğlu: Muğla'daki bölünmüş yol uzunluğunu 461 kilometreye çıkardık
Malatya'da sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor
Sağlık çalışanlarından Filistin için "sessiz yürüyüş"

Benzer haberler

Malatya'da sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor

Malatya'da sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor

Kahramanmaraş'ta kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkili oluyor

Sağlık Bakanı Koca, UMKE gönüllülerinin sel tatbikatını paylaştı

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu
Düzce'de rüzgarın etkisiyle dalga boyu 4 metreye ulaştı

Düzce'de rüzgarın etkisiyle dalga boyu 4 metreye ulaştı
Doğu Afrika'daki yağışlardan 3 milyon kişi etkilendi

Doğu Afrika'daki yağışlardan 3 milyon kişi etkilendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet