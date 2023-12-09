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Hatay İskenderun'da sağanak etkili oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Mert Murat Yaşar  | 09.12.2023 - Güncelleme : 09.12.2023
Hatay İskenderun'da sağanak etkili oldu Fotoğraf: Mert Murat Yaşar - AA

Hatay

İlçe merkezinde gece saatlerinde başlayan sağanak gün içerisinde etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle sahil kısmındaki Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'nda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Belediye ekipleri su birikintileri oluşan yerlerde çalışma başlattı.

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