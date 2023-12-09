Hatay İskenderun'da sağanak etkili oldu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Hatay
İlçe merkezinde gece saatlerinde başlayan sağanak gün içerisinde etkisini artırdı.
Yağış nedeniyle sahil kısmındaki Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'nda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Belediye ekipleri su birikintileri oluşan yerlerde çalışma başlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.