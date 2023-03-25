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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirilen sanayicilerle istişare toplantısında konuşuyor
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Malatya'da sağanak etkili oluyor

Malatya'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Müzahim Zahid Tüzün  | 25.03.2023 - Güncelleme : 25.03.2023
Malatya'da sağanak etkili oluyor Fotoğraf: Müzahim Zahid Tüzün - AA

Malatya

Kent genelinde dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

Bazı enkaz kaldırma çalışmaları yağışa rağmen devam etti.

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Malatya'da sağanak etkili oluyor

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