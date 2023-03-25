Malatya'da sağanak etkili oluyor
Malatya'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Malatya
Kent genelinde dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.
Bazı enkaz kaldırma çalışmaları yağışa rağmen devam etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.