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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu'nu ölümünün 14. yılında yad etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 yıl önce helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu ölüm yıl dönümünde yad etti.

Kaan Bozdoğan  | 25.03.2023 - Güncelleme : 25.03.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu'nu ölümünün 14. yılında yad etti

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "14'üncü şehadet yıl dönümünde, i’la-yi kelimetullah ve nizam-ı alem davalarının yılmaz savunucusu, örnek mücadele ve erdem insanı, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle, saygıyla yad ediyorum." ifadesini kullandı.

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