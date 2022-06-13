Malatya'da sağanak etkili oldu
Malatya'da sağanak hayatı olumuz etkiledi.
Malatya
Kent merkezinde öğleden sonra aniden etkili olan yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, dükkan kenarlarına ve otobüs duraklarına sığındı.
Yağış nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu.
Trafik ekipleri devriye gezerek, su biriken noktaları belediye görevlilerine bildirdi.
Bazı otobüs duraklarında vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.