Malatya'da keneyle mücadele için 14 yılda 235 bine yakın keklik üretildi

Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü tarafından kene ve zararlı böceklerin popülasyonunu azaltmak için İnönü Üniversitesi yerleşkesinde 2012'de Kınalı Keklik Üretim İstasyonu kuruldu.

Her yıl binlerce kekliğin yetiştirildiği merkezde bugüne kadar üretilen 234 bin 600 kınalı keklik, Kayseri, Ağrı, Iğdır, Denizli, Diyarbakır, Tunceli ve Elazığ gibi illerde doğaya salındı.

"Türkiye'nin keneyle mücadele ordusu" olarak da bilinen keklikler, doğada kene ve zararlı böceklerin popülasyonunu azaltmak için mücadele ediyor.

Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Selçuk Öcal, AA muhabirine, merkezde bu yıl 6 bin kınalı keklik yetiştirdiklerini söyledi.

Öcal, merkezde üretilen kekliklerden 300'ünü Malatya'da, geri kalan kısmını ise çeşitli illerde doğaya saldıklarını ifade etti.

Kekliklerin ekolojik dengeyi de desteklediğini belirten Öcal, şöyle konuştu:

"Kekliklerin kene üzerindeki etkisi, kekliğin beslenme biyolojisinden kaynaklanmaktadır. Kınalı keklikler 0-3 aylık yavru (palaz) döneminde yüksek protein ihtiyacı nedeniyle doğada bulabildikleri karınca, böcek larvaları, örümcek, çekirge ve keneleri tüketir. Keklik salımının kene popülasyonu üzerindeki etkisi dolaylı bir kontrol niteliğindedir. Ayrıca, aynı kanatlılar tarımsal zararlılarla da mücadele ederek kimyasal ilaç kullanımının azalmasına katkı sağlar."

Doğaya salınan kekliklere antiparaziter ilaçlama da yapıldığını dile getiren Öcal, uygulamayla kekliklere bit, kene ve parazitlerin yapışmasının önüne geçtiklerini söyledi.

Öcal, kekliklerin yaban hayatının desteklenmesinde de önemli rol aldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirdiğimiz bu salımlar, kenelerin yanı sıra çeşitli zararlı böceklere karşı yürütülen biyolojik mücadeleye de katkı sağlıyor. İstasyonumuz 2012 yılında İnönü Üniversitesi kampüsü içerisinde, 36 dekarlık bir alanda ve yıllık 10 bin üretim kapasitesiyle kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne kadar istasyonumuzda toplam 234 bin 600 kınalı keklik üretilmiştir. Üretilen keklikler, Kanatlı Yaban Hayvanı Yerleştirme Programı çerçevesinde belirlenen sahalarda doğaya salınmaktadır."​​​​​​​